Актуальную информацию на вечер 26 января сообщили в Генштабе ВСУ. Как украинские воины ликвидируют вражескую технику и что делают россияне на временно оккупированных территориях – читайте дальше.

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Россия совершила очередную массированную ракетную атаку

Враг продолжает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилых домах мирного населения.

За эти сутки противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. К счастью, все эти дроны были сбиты.

Кроме того, российские оккупанты совершили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожено. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей. Также захватчики произвели 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на направлениях

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безрезультатные действия, с целью улучшения тактического положения, на остальных направлениях – оборонялся.

Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка – Сумской области, а также Стрелка, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населённых пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка – Луганской, а также Ивановка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье на Донеччине, а также Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

Что происходит на оккупированных территориях

Во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области продолжаются контрразведывательные мероприятия. Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов.

А в здании бывшего Горностаевского отдела МВД Украины российские захватчики обустроили застенку. В нее можно попасть просто за подозрение в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

Кроме того, во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения под предлогом реформирования получили указание о штатное сокращение работников на 10%.

Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года.

ВСУ героически ликвидируют врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага.

Кроме того, в течение суток наши защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили: