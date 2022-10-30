В последнее время в Германии были зафиксированы многочисленные случаи необычной деятельности и попыток шпионажа. Об этом заявила руководительница контрразведки Мартина Розенберг.

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Иностранные агенты используют все возможные способы получения информации и продвижения интересов своих стран.

Контрразведка должна обнаруживать шпионов. Чиновница отметила, что особенно это касается агентов из России и Китая. По ее словам, важно реагировать на ранней стадии и эффективно реагировать на них в сотрудничестве с международными партнерами.

Над полигонами, где учатся ВСУ, заметили беспилотники

Розенберг привела пример деятельности агентов. В частности, над полигонами Бундесвера не раз замечали загадочные беспилотники. Кстати, на этих полигонах учат украинских военных.

В ночь на 1 октября на полигоне Вильдфлекен в Баварии беспилотники несколько раз летали над участком у границы между федеральными землями Бавария и Гессен.

В конце августа российские агенты пытались разведать информацию об обучении украинских военных, осваивающих западные системы вооружения. Тогда видели подозрительные авто неподалеку от военных баз в районе города Идар-Оберштейн в Рейнланд-Пфальце и Грефенвер в Баварии.

Обратите внимание! 16 октября сообщили, что Германия должна принять на обучение еще 5 тысяч украинских военных. Это будет происходить в рамках специальной миссии ЕС.

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