Останнім часом у Німеччині зафіксували численні випадки незвичної діяльності та спроб шпигунства. Про це заявила керівниця контррозвідки Мартіна Розенберг.

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Іноземні агенти використовують усі можливі способи отримання інформації та просування інтересів своїх країн.

Контррозвідка мусить виявляти шпигунів. Посадовиця зазначила, що особливо це стосується агентів з Росії та Китаю. За її словами, важливо реагувати на ранній стадії та ефективно реагувати на них у співпраці з міжнародними партнерами.

Над полігонами, де вчаться ЗСУ, помітили безпілотники

Розенберг навела приклад діяльності агентів. Зокрема, над полігонами Бундесверу неодноразово помічали загадкові безпілотники. До речі, на цих полігонах навчають українських військових.

Вночі на 1 жовтня на полігоні Вільдфлекен у Баварії безпілотники кілька разів літали над ділянкою поблизу межі між федеральними землями Баварія і Гессен.

Наприкінці серпня російські агенти намагалися вивідувати інформацію про навчання українських військових, які освоюють західні системи озброєння. Тоді бачили підозрілі авто неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер у Баварії.

Зверніть увагу! 16 жовтня повідомили, що Німеччина має прийняти на навчання ще 5 тисяч українських військових. Це відбуватиметься у рамках спеціальної місії ЄС.

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