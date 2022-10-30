Останнім часом у Німеччині зафіксували численні випадки незвичної діяльності та спроб шпигунства. Про це заявила керівниця контррозвідки Мартіна Розенберг.
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Іноземні агенти використовують усі можливі способи отримання інформації та просування інтересів своїх країн.
Контррозвідка мусить виявляти шпигунів. Посадовиця зазначила, що особливо це стосується агентів з Росії та Китаю. За її словами, важливо реагувати на ранній стадії та ефективно реагувати на них у співпраці з міжнародними партнерами.
Над полігонами, де вчаться ЗСУ, помітили безпілотники
Розенберг навела приклад діяльності агентів. Зокрема, над полігонами Бундесверу неодноразово помічали загадкові безпілотники. До речі, на цих полігонах навчають українських військових.
- Вночі на 1 жовтня на полігоні Вільдфлекен у Баварії безпілотники кілька разів літали над ділянкою поблизу межі між федеральними землями Баварія і Гессен.
- Наприкінці серпня російські агенти намагалися вивідувати інформацію про навчання українських військових, які освоюють західні системи озброєння. Тоді бачили підозрілі авто неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер у Баварії.
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