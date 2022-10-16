Військових вчитимуть, як використовувати системи ППО IRIS-T. До речі, одна з них вже працює на південному напрямку.
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Нові бійці зможуть пройти базові тренування, а ті, які мають більший досвід, – спецпідготовку.
Що відомо про спецмісію
Місія ЄС охоплює навчання 15 тисяч українських військових. Рішення про її запуск ухвалять на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 17 жовтня.
Почне працювати програма в середині листопада і триматиме 2 роки. За цей час 12 тисяч військових пройдуть базову підготовку та ще 2,8 тисячі – спеціальну.
Німеччина передала Україні IRIS-T
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що система ППО IRIS-T із Німеччини вже прибула.
- Перед цим у Берліні анонсували новий пакет допомоги для України, який передбачає 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T.
- IRIS-T має ракети малої дальності з охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Вона знищує літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті і балістичні ракети.
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