Військових вчитимуть, як використовувати системи ППО IRIS-T. До речі, одна з них вже працює на південному напрямку.

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Нові бійці зможуть пройти базові тренування, а ті, які мають більший досвід, – спецпідготовку.

Що відомо про спецмісію

Місія ЄС охоплює навчання 15 тисяч українських військових. Рішення про її запуск ухвалять на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 17 жовтня.

Почне працювати програма в середині листопада і триматиме 2 роки. За цей час 12 тисяч військових пройдуть базову підготовку та ще 2,8 тисячі – спеціальну.

Німеччина передала Україні IRIS-T

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що система ППО IRIS-T із Німеччини вже прибула.

Перед цим у Берліні анонсували новий пакет допомоги для України, який передбачає 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T.

IRIS-T має ракети малої дальності з охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Вона знищує літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті і балістичні ракети.

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