Она отметила, что пока российское правительство не отказалось от своей одержимости захватить Украину и подчинить себе украинцев.

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Первоначальные планы путина провалились

Бербок констатировала, что планы путина захватить Украину в кратчайшие сроки не оправдались. По ее словам, это большая заслуга как украинцев, так и международных партнеров.

Мужество украинцев, а также международные поставки оружия привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свою парадную форму для победы. Мы сделаем все, чтобы это никогда не стало реальностью,

– сказала глава МИД Германии.

Как Бербок видит окончание войны

Анналена Бербок подчеркнула, что путин сам принял решение начать войну против Украины. И для того чтобы война закончилась, ему стоит лишь приказать своим войскам отступить. Диктатор может сделать это в любой момент, но не делает этого.

Всё очень просто. (Чтобы закончить войну – 24 канал) путин наконец-то прекращает бомбить невинных людей и отводит свои танки. путин может приказать это в любой момент. Он атакует Украину, и он может перестать это делать в любую минуту, положив конец страданиям,

– сказала министр.

Она отметила, что временно оккупированный Крым также является частью Украины и мир никогда не признавал его незаконной аннексии.

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