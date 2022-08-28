Вона наголосила на тому, що поки що російський уряд не відмовився від своєї одержимості захопити Україну та підпорядкувати собі українців.

До теми У Німеччині запевнили, що продовжуватимуть постачати Україні зброю, поки це буде необхідно

Початкові плани путіна провалилися

Бербок констатувала, що плани путіна захопити Україну в найкоротший термін не справдилися. За її словами, це велика заслуга як українців, так і міжнародних партнерів.

Мужність українців, а також міжнародне постачання зброї призвели до того, що російські солдати не змогли розпакувати свою парадну форму для перемоги. Ми зробимо все, щоби це ніколи не стало реальністю,

– сказала очільниця МЗС Німеччини.

Як Бербок бачить закінчення війни

Анналена Бербок наголосила, що путін сам прийняв рішення розпочати війну проти України. І для того, щоб війна закінчилась, йому варто лише наказати своїм військам відступити. Диктатор може зробити це будь-якої миті, але не робить цього.

Все дуже просто. (щоб закінчити війну – 24 канал) путін нарешті припиняє бомбардувати безневинних людей і відводить свої танки. путін може наказати це будь-якої миті. Він атакує Україну й він може перестати це робити будь-якої хвилини, поклавши край стражданням,

– сказала міністерка.

Вона наголосила на тому, що тимчасово окупований Крим також є частиною України й світ ніколи не визнавав його незаконної анексії.

До теми – у москві підпалили авто працівника генштабу росії: дивіться відео