Військова допомога від партнерів залишається чи не найголовнішим фактором у майбутній перемозі України над російськими окупантами. росіяни намагаються грати на виснаження, але позиція Заходу чітка – перемогти має наша держава, і допомога триватиме до реалізації цього сценарію.

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Німеччина обіцяє допомагати Україні до перемоги над росією

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що німецька військова промисловість виробляє зброю для України напряму, відповідно до запитів ЗСУ. Боротьба з окупантами триває, а допомога нашій державі лише набирає обертів.

Вона додала, що всі хочуть якомога швидшого завершення війни, але фінал можливий лише один – перемога України. Що стосується спроб путіна грати на виснаження, то вони зазнають провалу – Німеччина та інші партнери України готові надавати ЗСУ важке озброєння, на скільки б не затягнулися бойові дії.

Мені зрозуміло: Україна захищає й нашу свободу, наш мирний лад, і ми підтримаємо її фінансово і військово, стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Крапка,

– наголосила Бербок.

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