Немецкие депутаты на закрытом заседании комитета обороны передали журналистам фото из Бучи. За это их могут привлечь к государственной измене.

Ранее Глава МИД Германии назвала поездку в Бучу одним из самых страшных моментов за время на должности

Депутаты передали фото

Фотографии являются символом военных преступлений россии против мирных украинцев. На этих фото изображены убитые люди, которые неделями лежали на улицах Бучи.

Однако, похоже, Федеральная разведывательная служба и федеральное правительство не хотели, чтобы общественность узнала подробности этого массового убийства.

Политики Бундестага протолкнули их через СМИ, чтобы они стали известны, сейчас по этому поводу прокуратура начала расследование – из-за возможной государственной измены!

– говорится в материале журналистов.

Журналисты пишут, что во время тайного заседания комитета обороны обнародовали перехваченные немецкой разведкой переговоры российских военных. Они рассказывают о своих зверствах.

В Германии начали расследование

Из-за разглашения секретной информации начали расследование. Администрация Бундестага обратилась к прокурору. Глава комитета обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что разглашение секретов может привести к реальным последствиям.

К слову, на заседании присутствовало более 60 политиков и чиновников.

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