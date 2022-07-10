Бучу 10 мая посетила глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок. Она воочию убедилась, на что способны "простые русские люди".

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"Один из самых страшных моментов был, когда генеральная прокурор Украины в Буче показала мне папку с фотографиями, в том числе маленького ребенка, которого явно застрелили на лестнице в подвал, и одного 16-летнего подростка, убитого одним выстрелом в грудь. Это свидетельствует о том, что с путиным сейчас невозможно договориться. Речь идет об уничтожении. Даже детей", – сказала министр.

"Жестокая внешняя политика"

Несмотря на все увиденное, Бербок считает, что не надо с военной стороны вмешиваться, чтобы противодействовать россии. Она добавила, что ей жалко украинцев.

Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, – в этом иногда заключается жестокость внешней политики,

– сказала Бербок.

Германия не может гарантировать гуманитарные коридоры для людей из опасных регионов, где продолжаются боевые действия. Поскольку это также нуждается в военном вмешательстве.

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Визит Шольца

Бучу также посещал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он убежден, что россия стремится уничтожить всех украинцев. Он призвал мир помнить об этом, принимая важные решения.

Еще одна братская могила

После российской оккупации в Киевской области продолжают находить братские могилы. Захоронение было обнаружено 13 июня вблизи села Мироцкое в Бучанском районе. Об этом рассказали правоохранители.

В захоронении нашли останки семи человек. россияне пытали их, а затем расстреляли. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов отметил, что у жертв были связаны конечности и прострелены колени.

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