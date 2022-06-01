В Германии начинают выражать все большее опасение из-за деятельности Путина. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Путину удастся закрепиться на Донбассе, то это будет иметь опасные последствия для всей Европы. Ведь Кремль обязательно воспользуется ситуацией для перегруппировки своих сил.

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По ее словам, Путин предполагал, что "может быстро и жестоко вторгнуться в Украину, а затем уничтожить страну".

"Теперь он видит, что это не работает. И его стратегия теперь долгосрочна", – заявила Анналена Бербок.

Анналена Бербок призывает адаптировать поддержку Украины к новой военной стратегии президента России Владимира Путина. Ведь это поможет предотвратить сценарий закрепления Путина на Донбассе. По ее словам, нужно поставлять больше оружия Украине.

В качестве примера она привела так называемый "кольцевой обмен", в рамках которого Германия поддерживает других партнеров по НАТО оружием, чтобы они в свою очередь могли доставить Украине оружие советского образца.

Важно! Соглашение о том, что Германия предоставит свое вооружение странам НАТО в обмен на поставку оружия советского образца Украине действительно было. По такой договоренности Польша направила в Украину свои танки, а взамен должна была получить немецкие танки Leopard. Но Германия пока не сдержала договоренностей. Президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении обещания .

Глава немецкого МИД предупреждает о сценарии, по которому Россия может прибегнуть к затягиванию времени. Это имеет две цели. Первая – чтобы часть людей подумали, что ситуация разрешается, раз речь идет о ослаблении боевых действий. Вторая цель – использовать это время для перегруппировки российской армии, чтобы снова продолжить наступление на Украину.

"Потому что отсутствие насилия в этот момент не ведет к миру и свободе. Но тогда российская армия перестроилась бы, и их декларируемая цель – это имперское безумие – полностью захватить Украину", – отметила Анналена Бербок.

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