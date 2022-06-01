В Німеччині починають висловлювати все більше побоювань через діяльність Путіна. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо Путіну вдасться закріпитися на Донбасі, то це матиме небезпечні наслідки для усієї Європи. Адже Кремль обов'язково скористається ситуацією для перегрупування своїх сил.

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За її словами, Путін припускав що "може швидко і жорстоко вторгнутися в Україну, а потім знищити країну".

"Тепер він бачить, що це не працює. І його стратегія тепер довгострокова", – заявила Анналена Бербок.

Анналена Бербок закликає адаптувати підтримку України до нової військової стратегії президента Росії Володимира Путіна. Адже це допоможе запобігти сценарію закріплення Путіна на Донбасі. За її словами, треба постачати більше зброї Україні.

Як приклад вона навела так званий "кільцевий обмін", в рамках якого Німеччина підтримує інших партнерів по НАТО зброєю, щоб вони своєю чергою могли доставити Україні зброю радянського зразка.

Важливо! Домовленість про те, що Німеччина надасть своє озброєння країнам НАТО в обмін на постачання зброї радянського зразка Україні й справді було. За такою домовленістю Польща надіслала до України свої танки, а в замін мала отримати німецькі танки Leopard. Але Німеччина поки не дотрималася домовленостей. Відтак президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Німеччину в порушені обіцянки.

Очільниця німецького МЗС попереджає про сценарій, за яким Росія може вдатися до затягування часу. Це має дві мети. Перша – щоб частина людей подумали, що ситуація вирішується, раз йде мова про послаблення бойових дій. Друга мета – це використати цей час для перегрупування російської армії, щоб знову продовжити наступ на Україну.

"Тому що відсутність насильства в цей момент не веде до миру та свободи. Але тоді російська армія перебудувалася б, і їхня декларована мета — це імперське божевілля — повністю захопити Україну", – відзначила Анналена Бербок.

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