Подробности сообщает польская радиостанция RMF FM.

Что известно о подозреваемых?

Одну из задержанных поймали в Берлине в ходе отдельной операции немецкого антитеррористического подразделения. По данным журналистов, она отвечала за логистику диверсионной операции и была водителем ранее задержанных двух граждан Турции.

При этом информация о четвертом задержанном пока не разглашается.

Польская прокуратура должна оценить конкретное участие задержанной женщины в поджоге телекоммуникационного оборудования. После этого следователи решат, есть ли основания требовать ее экстрадиции из Германии в Польшу.

Российские спецслужбы вербуют исполнителей через Telegram

Сама атака на инфраструктуру Starlink произошла 23 сентября в поселке Воля-Кробовска, расположенном примерно в 40 километрах к югу от Варшавы. Польские чиновники убеждены, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы, которые все чаще привлекают лиц из криминального мира.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал этот инцидент очередным актом гибридной войны. В то же время член Совета министров и координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк отмечает, что скрытая враждебная деятельность России в стране активизировалась в начале 2024 года.

Наш враг – российские спецслужбы – меняет методы работы и располагает неограниченными ресурсами,

– подчеркнул Томаш Семоняк.

Масштабы гибридных атак в Европе

Сентябрьский поджог стал одним из более чем 210 инцидентов в Европе, которые западные чиновники квалифицируют как диверсии и враждебные действия, связанные с Россией. На фоне этих событий ЕС разрабатывает новый механизм координации мер в ответ на российские гибридные атаки.

О диверсионных операциях против своих компаний, поставляющих продукцию в Украину, заявили и в Дании.

Напомним, согласно докладу заместителя председателя межпартийной парламентской группы по вопросам перевооружения, лейбориста Грэма Дауни, диверсионные действия России обходятся Великобритании в 2–2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год.