Власти рассматривают версию о диверсии. Об этом пишет Strazacki.

Что произошло в Польше?

Вечером 23 сентября в селе Воля Кробовская Мазовецкого воеводства вспыхнул пожар на объекте Starlink. Владелец участка, где располагалась коммуникационная инфраструктура, заметил огонь и сообщил в службы экстренной помощи.

На место происшествия прибыли 3 пожарные бригады. Спасателям удалось потушить огонь, но компоненты антенной системы и генератора были повреждены.

В Польше пытаются выяснить, что стало причиной пожара. Предварительные результаты указывают на то, что поджог является одним из наиболее вероятных сценариев. Власти также рассматривают возможность короткого замыкания. На место происшествия прибыли полицейские и другие правоохранители. Причина пожара станет предметом дальнейшего расследования.

Наземная базовая станция является элементом инфраструктуры, что обеспечивает подключение спутников Starlink к наземной сети Интернет. Польская установка вместе с литовской станцией, расположенной в Каунасе, обслуживала пользователей в Центральной и Восточной Европе.

Спутники над территорией Украины также подключались к польской станции. Таким образом, пожар затронул элементы инфраструктуры, используемые для поддержания спутниковой связи.

Напомним, что днем 23 сентября российский военный вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Польши. Он находился там в течение 42 секунд, а затем вернулся в Калининградскую область.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил парламенту, что, по оценкам разведки, Москва может в ближайшие месяцы напасть на государство-член НАТО. Цель Кремля, по словам польского премьера, – доказать, что 5-я статья является теоретической, а не практической.