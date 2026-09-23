Об этом 24 Канал рассказал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. Известно, что вертолет пролетел около 300 метров над территорией Польши. Похоже, что Россия проверяет работу польской ПВО.

Почему Польша не сбила вертолет?

В ответ польские силы подняли истребители и перевели наземные войска в состояние высшей боевой готовности. При этом там решили не сбивать российский вертолет.

Александр Мусиенко подчеркнул, что решение о сбивании таких объектов принимает непосредственно армия Польши на основе разведывательных данных и инструкций. Если бы была информация о нападении, то вертолет, скорее всего, был бы уничтожен.

В Европе уже говорят, что Россия планирует увеличить количество провокаций и различных диверсий. Пока речь не идет об открытом наступлении, ведь у границы нет скопления войск. Но вполне возможно, что Россия будет запускать дроны или даже ракеты по Европе, а потом будет утверждать, что это "случайно",

– сказал Мусиенко.

Если есть информация об угрозе удара, то объект необходимо уничтожать, тогда как в случаях проверки реакции ПВО действуют соответствующие протоколы реагирования.

Россия угрожает странам Европы: смотрите видео 24 Канала

Фактически Россия уже ведет гибридную войну против Европы. Речь идет не только о различных диверсиях, но и о незаконном наблюдении за военными и т. п.

Об этом свидетельствуют цифры, которыми поделилась Великобритания. Установленных фактов диверсий и незаконного наблюдения за британскими военными объектами только за 2026 год насчитывалось 360 раз. За весь 2025 год их было 240,

– отметил Мусиенко.