Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. Відомо, що вертоліт пролетів близько 300 метрів територією Польщі. Схоже на те, що Росія перевіряє роботу польської ППО.

Чому Польща не збила вертоліт?

У відповідь польські сили підняли винищувачі та перевели сили на землі у стан найвищої бойової готовності. При цьому там вирішили не збивати російський вертоліт.

Олександр Мусієнко наголосив, що рішення про збиття таких об'єктів ухвалює безпосередньо армія Польщі на основі розвідувальних даних та інструкцій. Якби була інформація про удар, то вертоліт, найімовірніше, був би знищений.

В Європі вже говорять, що Росія планує збільшити кількість провокацій та різних диверсій. Наразі не йдеться про відкритий наступ, адже немає угруповання війська біля кордону. Але цілком можливо, що Росія запускатиме дрони чи навіть ракети по Європі, а потім розповідатиме, що це "випадково",

– сказав Мусієнко.

Якщо є інформація про загрозу удару, то об'єкт необхідно знищувати, тоді як у випадках перевірки реакції ППО діють відповідні протоколи реагування.

Росія погрожує країнам Європи: дивіться відео 24 Каналу

Фактично Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Йдеться не лише про різні диверсії, але й про незаконне спостереження за військовими тощо.

Це показують цифри, якими поділилася Велика Британія. Встановлених фактів диверсій і незаконного спостереження за британськими військовими об'єктами тільки за 2026 рік було 360 разів. За весь 2025 рік було 240,

– зауважив Мусієнко.