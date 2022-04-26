Габек отметил, что Германия сейчас ищет альтернативу российской нефти. В настоящее время доля нефти из России в Германии составляет 12%.

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По словам Габека, Германия готова прекратить импорт российской нефти в ближайшие дни.

Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии,

– заявил он.

Вся нефть из России, которая составляет 12% всего нефтяного капитала Германии, приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведти-на-Одере.

Габек предположил, что вопрос относительно российской нефти решится через несколько дней.

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