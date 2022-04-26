Габек зазначив, що Німеччина зараз шукає альтернативу російській нафті. Наразі частка нафти з Росії в Німеччині становить 12%.
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За словами Габека, Німеччина готова припинити імпорт російської нафти найближчими днями.
Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини,
– заявив він.
Уся нафта з Росії, яка становить 12% від усього нафтового капіталу Німеччини, припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведті-на-Одері.
Габек припустив, що питання щодо російської нафти вирішиться за кілька днів.
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