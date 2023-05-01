По данным нацпарка, взрослую медведицу могли убить должностные лица ГПСУ во время незаконной охоты. Как рассказал начальник отдела государственной охраны ПЗФ Ужанского национального парка Владислав Каменца, из-за этого природоохранники готовят заявление в полицию.

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Могла погибнуть не только медведица

Владислав Каменца подчеркнул, что в результате расследования удалось получить информацию, позволяющую считать, что медведица была уничтожена в результате незаконной охоты. По его словам, она была организована и осуществлена должностными лицами ГПС Украины.

Более того, природоохранникам удалось выяснить, что "организация и проведение незаконной охоты состоялись по линии инженерно-технических сооружений на землях природно-заповедного фонда".

Мы готовим заявление в Нацполицию по выявленному факту незаконной охоты на медведицу,

– сообщил Каменца.

Также Владислав Каменца рассказал, что 14 апреля Западное региональное управление ГПСУ обнародовало видео и информацию, что недалеко от места длительного несения службы пограничного наряда отдела "Стужица" Чопского отряда поселилась медведица с двумя медвежатами. Где-то за два дня до этого, по информации природоохранников, была организована охота, в результате которой могла погибнуть не только медведица, но и один из медвежат.

От урочища Черные Млаки, где была организована охота, до села 2-3 километра, он смог дойти,

– сказал Каменца.

В ГПСУ рассказали больше о смерти животного

По факту убийства медведицы в Чопском погранотряде ГПСУ начали служебное расследование. Впоследствии на фейсбук-странице Западного регионального управления ГПСУ опровергли информацию о незаконной охоте и убийстве медведицы в Закарпатье.

По словам Государственной пограничной службы, на фотографии на самом деле был труп самца медведя. Пограничный наряд не убил его, а обнаружил в начале апреля на участке пограничного подразделения "Камяница" Чопского отряда, что подтверждается соответствующим актом.

Также в ГПСУ сообщили, что руководитель пограничного подразделения проинформировал об обнаружении мёртвого медведя работников Каменицкого лесничества. Те прибыли на место и в присутствии пограничников убедились в естественной смерти животного. Впоследствии лесники закопали труп в землю. Это также подтверждается соответствующим актом, в котором отмечено и отсутствие признаков огнестрельных ранений.

Прокомментировали в ГПСУ и расстояние от тела найденного животного до села, где нашли медвежонка. По данным службы, оно составляло около 60 километров, а не 2-3.

Для полной объективности и установления всех событий руководством Чопского пограничного отряда проводится служебное расследование. На место происшествия вызвали также сотрудников Нацполиции и Каменицкого лесничества,

– сообщили в ГПСУ

Учитывая ситуацию, пограничники попросили всех "не спешить с выводами и не распространять непроверенную информацию до завершения проверки правоохранителями". О результате проверки пообещали сообщить дополнительно.

Медведь погиб по естественным причинам

Как отметил Виталий Глагола, в составе комиссии, которая проверяла мертвого медведя, были лесоводы, представители Госпродпотребслужбы, охотоведы и егеря. Сам акт Госпродпотребслужбы по гибели животного был составлен 13 апреля.

Так, 12 апреля на 2 квартале Каменицкого лесничества при осмотре трупа животного, а именно самца бурого медведя, указывается, что с момента гибели прошло 7-10 дней. Также отмечается, что кожный покров животного был без признаков повреждений,

– отметил журналист.

Из-за того, что животное умерло за 7-10 дней до обнаружения, а также из-за отсутствия органов, которые съели дикие животные, паталого-анатомическое сечение было нецелесообразным. По мнению представителей комиссии, вероятной причиной гибели могло быть физиологическое состояние, связанное с истощением в зимний период и невпадание в спячку.



Акт Госпродпотребслужбы о смерти медведя / Фото Виталия Глаголы

Вероятной причиной гибели является физиологическое состояние / Фото Виталия Глаголы