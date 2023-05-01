За даними нацпарку, дорослу ведмедицю могли вбити посадовці ДПСУ під час незаконного полювання. Як розповів начальник відділу державної охорони ПЗФ Ужанського національного парку Владислав Каменца, через це природоохоронці готують заяву в поліцію.

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Могла загинути не лише ведмедиця

Владислав Каменца наголосив, що у результаті розслідування вдалося отримати інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була знищена в результаті незаконного полювання. За його словами, воно було організоване та здійснене посадовими особами ДПС України.

Ба більше, природоохоронцям вдалося з'ясувати, що "організація та проведення незаконного полювання відбулися за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду".

Наразі ми готуємо заяву в Нацполіцію за виявленим фактом незаконного полювання на ведмедицю,

– повідомив Каменца.

Також Владислав Каменца розповів, що 14 квітня Західне регіональне управління ДПСУ оприлюднило відео та інформацію, що неподалік місця тривалого несення служби прикордонного наряду відділу "Стужиця" Чопського загону оселилася ведмедиця з двома ведмежатами. Десь за два дні до цього, за інформацією природоохоронців, було організоване полювання, внаслідок якого могла загинути не лише ведмедиця, а й одне з ведмежат.

Від урочища Чорні Млаки, де було організоване полювання, до села 2-3 кілометри, воно змогло дійти,

– сказав Каменца.

В ДПСУ розповіли більше про смерть тварини

За фактом вбивства ведмедиці у Чопському прикордонзагоні ДПСУ розпочали службове розслідування. Згодом на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ спростували інформацію про незаконне полювання та вбивство ведмедиці на Закарпатті.

За словами Державної прикордонної служби, на фотографії насправді був труп самця ведмедя. Прикордонний наряд не вбив його, а виявив на початку квітня на ділянці прикордонного підрозділу "Кам’яниця" Чопського загону, що підтверджується відповідним актом.

Також у ДПСУ повідомили, що керівник прикордонного підрозділу проінформував про виявлення мертвого ведмедя працівників Кам’яницького лісництва. Ті прибули на місце та у присутності прикордонників переконались у природній смерті тварини. Згодом лісівники закопали труп у землю. Це також підтверджується відповідним актом, у якому зазначена й відсутність ознак вогнепальних поранень.

Прокоментували в ДПСУ й відстань від тіла знайденої тварини до села, де знайшли ведмежа. За даними служби, вона становила близько 60 кілометрів, а не 2-3.

Для повної об’єктивності і встановлення всіх обставин керівництвом Чопського прикордонного загону проводиться службове розслідування. На місце події викликали також співробітників Нацполіції та Кам’яницького лісництва,

– повідомили в ДПСУ

З огляду на ситуацію, прикордонники попросили усіх "не поспішати з висновками та не розповсюджувати не перевірену інформацію до завершення перевірки правоохоронцями". Про результат перевірки пообіцяли повідомити додатково.

Ведмідь загинув через природні причини

Як зазначив Віталій Глагола, у складі комісії, яка перевіряла мертвого ведмедя, були лісівники, представники Держпродспоживслужби, мисливствознавці та єгері. Сам акт Держпродспоживслужби щодо загибелі тварини був складений 13 квітня.

Так, 12 квітня на 2 кварталі Камяницького лісництва при огляді трупа тварини, а саме самця бурого ведмедя, вказується, що з моменту загибелі минуло 7-10 днів. Також зазначається, що шкірний покрив тварини був без ознак пошкоджень,

– зазначив журналіст.

Через те, що тварина померла за 7-10 днів до виявлення, а також через відсутність органів, які з'їли дикі тварини, паталого-анатомічний розтин був недоцільним. На думку представників комісії, ймовірною причиною загибелі міг бути фізіологічний стан, пов'язаний з виснаженням в зимовий період та невпадання у сплячку.



Акт Держпродспоживслужби щодо смерті ведмедя / Фото Віталія Глаголи

Ймовірною причиною загибелі є фізіологічний стан / Фото Віталія Глаголи