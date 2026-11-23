Как сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на пресс-секретаря Территориального инспектората пограничной службы в Сигету-Мармации Алину Петрару, сигнал тревоги поступил в Оперативный координационный центр от женщины. Она сообщила, что группа из трех украинцев заблудилась после незаконного пересечения государственной границы, при этом один из путешественников почти утратил способность самостоятельно передвигаться.

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Спасательная операция в труднодоступной заснеженной местности

Для проведения экстренных поисков была сформирована сводная группа. В ее состав вошли двое пограничников из сектора коммуны Поениле-де-Суб-Мунте и трое сотрудников горной спасательной службы общественных работ уезда Марамуреш, которые задействовали три специальных транспортных средства.

В ходе операции поисковые группы обнаружили двух граждан Украины в направлении населенного пункта Репедеа, в непосредственной близости от государственной границы, а вскоре после этого нашли и третьего, но, к сожалению, он не подавал признаков жизни– отметила Петрару.

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Пресс-секретарь добавила, что поисковые мероприятия проходили в крайне сложных погодных условиях из-за сплошного слоя снега и труднодоступного рельефа.

Все обстоятельства трагедии и точную причину смерти мужчины в настоящее время выясняют сотрудники Инспекции полиции уезда Марамуреш.

Неединичные случаи на горных маршрутах

Попытки преодолеть границу по этому опасному маршруту происходят регулярно. В частности, в июне в горах Марамуреш румынские службы спасли трех граждан Украины, которые пересекли границу через труднопроходимый хребет и обратились за срочной помощью.

Аналогичная спасательная операция состоялась и в сентябре прошлого года. Тогда в румынских горах разыскали и успешно эвакуировали двух 23-летних украинцев.