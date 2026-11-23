Як повідомив телеканал Digi24 з посиланням на речницю Територіального інспекторату прикордонної служби в Сігету-Мармацієй Аліну Петрару, сигнал тривоги надійшов до Оперативного координаційного центру від жінки. Вона сповістила, що група з трьох українців заблукала після незаконного перетину державного кордону, при цьому один із мандрівників майже втратив здатність самостійно пересуватися.

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Рятувальна операція у важкодоступній засніженій місцевості

Для проведення екстрених пошуків сформували зведену групу. До неї увійшли двоє прикордонників із сектору комуни Поєніле-де-суб-Мунте та троє працівників гірської рятувальної Служби громадських робіт повіту Марамуреш, які залучили три спеціальні транспортні засоби.

Під час операції пошукові групи виявили двох громадян України в напрямку населеного пункту Репедеа, у безпосередній близькості від державного кордону, а незабаром після цього знайшли й третього, але, на жаль, він не подавав ознак життя– зазначила Петрару.

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Речниця додала, що пошукові заходи тривали у вкрай складних погодних умовах через суцільний шар снігу та важкодоступний рельєф.

Усі обставини трагедії та точну причину смерті чоловіка наразі з'ясовують співробітники Інспекції поліції повіту Марамуреш.

Непоодинокі випадки на гірських маршрутах

Спроби подолати кордон цим небезпечним маршрутом трапляються регулярно. Зокрема, у червні в горах Марамуреш румунські служби врятували трьох громадян України, які перетнули кордон через важкопрохідний хребет і звернулися по термінову допомогу.

Аналогічна рятувальна операція відбулася й торік у вересні. Тоді в румунських горах розшукали та успішно евакуювали двох 23-річних українців.