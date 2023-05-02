Да, во время недавнего брифинга спикер Госдепа США Ведант Патель ответил на упреки российских пропагандистов по поводу взрывов в оккупированном Крыму и Брянской области.
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Детали спора с пропагандистами
Российское прокремлевское агентство РИА Новости спросило Пателя о позиции Госдепа по поводу "последних атак беспилотников" в Брянской области и в оккупированном Севастополе, обвинив в этом Украину.
Пропагандисты поинтересовались, не думает ли администрация Белого дома, что "такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации".
На что Патель заявил, что право на ответ по "операциям, которые решили провести", он оставляет за Украиной. И подчеркнул: США продолжат принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности.
Думаю, для всех нас здесь очень, очень важно помнить: есть одна страна, которая начала военное вторжение – и это Россия, пытающаяся захватить Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность. И что США собираются делать, так это продолжать поддержку наших украинских партнеров,
– четко заявил спикер Госдепа.
Коротко о сезоне "хлопка" у россиян
- 1 мая россияне в Крыму пожаловались на "атаку беспилотников" в Севастополе. Сегодня, 2 мая, в Севастополе тоже громко. Одновременно сообщили о звуках взрывов и в Симферополе, здесь говорят "прилетело" по фсб-шникам, но оккупанты заявили об учебе.
- 29 апреля в Казачьей бухте на нефтебазе после такого же "хлопка" начался масштабный пожар. Как следствие, было уничтожено 40 тысяч тонн топлива, которое предназначалось для нужд Черноморского флота.