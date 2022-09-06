Очереди из грузовиков образовались из-за того, что украинские порты заблокированы. Поэтому весь транспорт сейчас наземный и двигается через границу. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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На украинско-польской границе образовалась очередь из грузовиков

И пограничники, и Государственная таможенная служба, и Мининфрастуктуры как делали, так и продолжают делать все для того, чтобы максимально увеличить количество пунктов пропуска именно грузовиков. Ведь после того, как украинские порты перестали функционировать, вся логистика перекинулась на западный участок границы,

– рассказал Демченко.

Украина сейчас сотрудничает с иностранными партнерами для того, чтобы наладить необходимую коммуникацию, и оформление грузовика происходило максимально быстро и с украинской стороны, и по другую сторону границы.

Общий транспортный поток в последнее время вырос с 21 тысячи авто (легковые и грузовые) до 23 тысяч в сутки, направляющихся как на въезд, так и на выезд.

ГПСУ вместе с другими спецслужбами делают все возможное, чтобы ситуация улучшилась. В настоящее время пункт пропуска "Яготин" переквалифицирован на оформление только грузовых транспортных средств. Там не оформляют легковые автомобили. Кроме того, на месте пропуска "Краковец" улучшили условия для движения грузовиков.

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