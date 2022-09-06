Черги з вантажівок утворилися через те, що українські порти заблоковані. Тому увесь транспорт зараз наземний і рухається через кордон. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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На українсько-польському кордоні утворилася черга з вантажівок

І прикордонники, і Державна митна служба, і Мінінфрастуктури як робили, так і продовжують робити все для того, щоб максимально збільшити кількість пунктів пропуску саме вантажівок. Адже після того, як українські порти перестали функціонувати, вся логістика перекинулася на західну ділянку кордону,

– розповів Демченко.

Україна зараз співпрацює з іноземними партнерами для того, щоб налагодити необхідну комунікацію, і оформлення вантажівки відбувалося максимально швидко і з українського боку, і по той бік кордону.

Загальний транспортний потік останнім часом зріс з 21 тисячі авто (легкові й вантажні) до 23 тисяч за добу, які прямують як на в'їзд, так і на виїзд.

ДПСУ разом з іншими спецслужбами роблять все можливе, щоб ситуація покращилась. Зараз пункт пропуску "Яготин" перекваліфікований на оформлення лише вантажних транспортних засобів. Там не оформлюють легковики. Крім того, на місці пропуску "Краківець" покращили умови для руху вантажівок.

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