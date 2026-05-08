В водах Греции обнаружили украинский надводный дрон Magura V5: начато расследование

В водах Ионического моря вблизи греческого острова Лефкада обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5. После находки аппарат передали береговой охране Греции, которая уже начала официальное расследование.

Об этом сообщает eKathimerini.

Смотрите также ЕС готовит ответ на миллионы российских дронов: еврокомиссар Кубилюс раскрыл план

Что известно о Magura V5, оказавшемся в водах Греции?

Беспилотный катер, который позже был идентифицирован как Magura V5, заметили местные рыбаки недалеко от мыса Дукато – плавсредство находилось в прибрежной пещере. По их словам, двигатель БЭКа на тот момент все еще работал.

Темное судно с антеннами и современными системами связи сразу вызвало подозрения. Рыбаки отбуксировали его в порт Василики, после чего передали греческим правоохранителям.

Во время первичной проверки выяснилось, что на борту были детонаторы, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Несмотря на это, из-за потенциальной опасности к операции привлекали специалистов по разминированию.

Греческие следователи сейчас рассматривают несколько возможных версий появления катера в регионе. Среди них – использование БЭКа для контрабанды наркотиков или же его возможная связь с подготовкой атак на суда так называемого "теневого флота" России.

В Латвии разбились 2 дрона