Свое заявление он озвучил в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел России в адрес правительства Грузии по поводу неприсоединения к санкциям Запада против России за ее агрессию против Украины. В комментарии 24 Канала в МИДе Украины прокомментировали эту циничность.

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Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе,

– отметил представитель министерства МИД Олег Николенко.

Николенко подчеркнул, что Украина – как на уровне правительства, так и на уровне народа – всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории.

"Политическая подлость": в МИД напомнили Грузии о преступлениях России

Поэтому отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне является политической подлостью.

Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии,

– добавил Николенко.