В МВД Грузии подтвердили задержание. По информации адвоката, Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта.

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Мужчину долго держали на паспортном контроле, когда тот въезжал в страну. Уже в Тбилиси Хмаладзе заметил слежку. Адвокат Торнике Бакрадзе отметил, что военный был убежден, что это были сотрудники криминальной полиции, которые позже задержали его.

Как происходило задержание

Хмаладзе задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16.00. Силовики обвинили его в неподчинении полиции и хулиганстве. Протокола задержания никто не видел.

Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту,

– рассказал адвокат.

Отметим, Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину.

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