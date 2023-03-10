У МВС Грузії підтвердили затримання. За інформацією адвоката, Хмаладзе прибув до Тбілісі 6 березня.

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Чоловіка довго тримали на паспортному контролі, коли той в'їжджав до країни. Вже у Тбілісі Хмаладзе помітив за собою стеження. Адвокат Торніке Бакрадзе зазначив, військовий був переконаний, що це були співробітники кримінальної поліції, які пізніше затримали його.

Як відбувалось затримання

Хмаладзе затримали на площі Свободи у Тбілісі 8 березня, близько 16.00. Силовики звинуватили його у непокорі поліції та хуліганстві. Протоколу затримання ніхто не бачив.

Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтерв'ю журналісту,

– розповів адвокат.

Зазначимо, Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України.

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