На освобожденных территориях оккупанты оставили много своих мин и боеприпасов. Работники ГСЧС призывают всех украинцев ни в коем случае не пренебрегать своей безопасностью и не подходить к подозрительным предметам.

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Уничтожение вражеских боеприпасов

Спасатели показали видео ликвидации 475 вражеских боеприпасов. Масштаб взрыва впечатляет – в жилом районе оружие врага нанесло бы много вреда.

Видео уничтожения вражеских припасов:

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