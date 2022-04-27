На освобожденных территориях оккупанты оставили много своих мин и боеприпасов. Работники ГСЧС призывают всех украинцев ни в коем случае не пренебрегать своей безопасностью и не подходить к подозрительным предметам.
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Уничтожение вражеских боеприпасов
Спасатели показали видео ликвидации 475 вражеских боеприпасов. Масштаб взрыва впечатляет – в жилом районе оружие врага нанесло бы много вреда.
Видео уничтожения вражеских припасов:
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