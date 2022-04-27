На звільнених територіях окупанти залишили багато своїх мін та боєприпасів. Працівники ДСНС закликають усіх українців у жодному разі не нехтувати своєю безпекою та не підходити до підозрілих предметів.

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Знищення ворожих боєприпасів

Рятувальники показали відео ліквідації 475 ворожих боєприпасів. Масштаб вибуху вражає – у житловому районі зброя ворога наробила б багато шкоди.

Відео знищення ворожих припасів:

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