Ракеты попали в объекты инфраструктуры. В результате ударов возникли 2 пожара.

Важно Враг осуществил массовый обстрел Николаевщины: есть попадание в военную и гражданскую инфраструктуру

С пожарами справились

Один пожар пожарные ликвидировали на площади 1000 квадратных метров. К ее тушению привлекли 63 спасателя и 15 единиц техники. Вторая охватила 120 квадратных метров. Ее потушили 14 пожарных и 2 единицы техники.

В ГСЧС показали последствия обстрелов. На видео видно, что львиная часть территории – в огне.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что одна из ракет прилетела в Дом культуры. Здание разрушено практически полностью. Пострадавших нет.

Последствия обстрела Николаева / Фото ГСЧС:

Обстрел Николаева: что известно

Россияне атаковали Николаевщину утром 5 июля. Они выпустили сразу 6 ракет по поселку Баштанка, 3 из которых сбили силы ПВО.

Также враг обстрелял Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины. Там разрушены частные дома.

Оккупанты ударили и по самому Николаеву. Захватчики попали в два района города. Они разрушили несколько жилых домов. К слову, сирены в Николаеве раздались уже после взрывов.

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