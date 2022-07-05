Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Внаслідок ударів виникли 2 пожежі.

Важливо Ворог здійснив масовий обстріл Миколаївщини: є потрапляння у військову і цивільну інфраструктуру

З пожежами справились

Одну пожежу вогнеборці ліквідували на площі 1000 квадратних метрів. До її гасіння залучили 63 рятувальники та 15 одиниць техніки. Друга охопила 120 квадратних метрів. Її загасили 14 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

У ДСНС показали наслідки обстрілів. На відео видно, що левова частка території – у вогні.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що одна з ракет прилетіла у Будинок культури. Будівля зруйнована практично повністю. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото ДСНС:

Обстріл Миколаєва: що відомо

Росіяни атакували Миколаївщину зранку 5 липня. Вони випустили одразу 6 ракет по селищі Баштанка, 3 з яких збили сили ППО.

Також ворог обстріляв Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади. Там зруйновані приватні будинки.

Окупанти вгатили й по самому Миколаєву. Загарбники влучили у два райони міста. Вони зруйнували кілька житлових будинків. До слова, сирени в Миколаєві пролунали вже після вибухів.

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