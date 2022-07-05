Підтвердилося, що постраждалих внаслідок російської атаки немає. Про наслідки ворожих обстрілів повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

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Ворожі снаряди влучили в цивільну та військову інфраструктуру

По Миколаївщині був здійснений масований обстріл. Є влучання в об'єкти військової та цивільної інфраструктури, на місцях виникали пожежі, але рятувальні служби оперативно впоралися. Постраждалих немає,

– пише мер Миколаєва.

Російські окупанти поцілили в інфраструктуру Баштанки та Лиман. У селищі Баштанка вони пошкодили будівлю адміністрації, сирзавод та сільськогосподарські площі у передмісті.

А в селі Лимани снаряд поцілив у територію біля школи. Але будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі. Попередньо, ніхто не постраждав.

Росіяни вгатили по Миколаєві та області

Російські окупанти атакували Миколаївщину зранку 5 липня. Вони випустили одразу 6 ракет по селищі Баштанка. Три ракети збила ППО.

Також ворог обстріляв Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади. Там зруйновані приватні будинки.

Тоді ж окупанти вгатили й по самому Миколаєву. Загарбники влучили у два райони міста. Як наслідок, зруйновані кілька житлових будинків та будівель іншого типу.

Відомо, що сирени в Миколаєві пролунали вже після вибухів. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що таке інколи трапляється. Усе через малі відстані, які має здолати ракета до місця влучання. Системи не завжди можуть вчасно перехопити дані.

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