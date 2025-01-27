Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что сказали в ГУР о якобы словах Буданова о переговорах

В ГУР отметили, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ведомства Кирилла Буданова из закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности.

Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов,

– говорится в заметке.

В разведке также подчеркнули, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", – объяснили в ГУР.