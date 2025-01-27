Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Цікаво Хайпова тема у ЗМІ: керівник ЦПД відреагував на повідомлення про дату перемовин

Що сказали в ГУР про буцімто слова Буданова про переговори

У ГУР наголосили, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника відомства Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів,

– мовиться у дописі.

У розвідці також підкреслили, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність ― війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", – пояснили в ГУР.