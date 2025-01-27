Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Останнім часом у медіа з’явилися численні повідомлення про можливі дати початку перемовин між Україною та Росією.

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Чи правдиві повідомлення про початок перемовин

Зокрема, деякі турецькі видання, цитуючи українські джерела, стверджують, що президент України Володимир Зеленський нібито "втратив" підтримку США і не зможе уникнути переговорів із Росією.

Як пишуть ці видання, спершу буде оголошено про припинення вогню, після чого стартують мирні перемовини. У цьому процесі Туреччина може відіграти важливу роль, а президент Реджеп Тайїп Ердоган – стати посередником, оскільки підтримує діалог як із Путіним, так і з Володимиром Зеленським. До них, за повідомленнями, також долучився Дональд Трамп.

Проте голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував цю інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли “почнуться перемовини”, та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо,

– наголосив Коваленко.

Інформація не відповідає реальності

Керівник ЦПД підкреслив, що інформація, яка поширюється в медіа різних країн, "не відповідає дійсності взагалі". Він нагадав, що зараз тривають важкі бої, а ситуація на фронті залишається напруженою.

Важкі бої на фронті продовжуються, триває інтенсивна війна, дуже важка, росіяни проводять наступальні операції на Сході і тиснуть на Курщині,

– зауважив він.

За словами Коваленка, у нинішній ситуації найважливіше – це міцність Сил оборони та зосередженість усіх структур на обороні держави.

Заклик до відповідальності медіа

Центр протидії дезінформації закликав журналістів відповідально ставитися до чутливих тем, зокрема таких, як перемовини та завершення війни, аби уникати поширення неперевірених або маніпулятивних матеріалів.

Коваленко також наголосив, що подібні публікації є частиною інформаційної війни та не мають нічого спільного з реальністю.