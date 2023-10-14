Жизнь в России становится все "веселее". Каждый день – новое шоу. В этот раз на преподавательницу и студента напали нечистоты.

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Преподаватель и студент сидели на лавочке, когда трубу вдруг прорвало. Не прошло и мгновения, как на русских полились нечистоты. В панике они начали убегать и кричать. Забавный эпизод попал на видео и уже "вирусится" в социальных сетях.

В сети шутят о "Северном потоке-3". Что ж, какая жизнь, такие и фонтаны.

В Хабаровске преподавательницу и студента залило нечистотами: смотрите видео из сети

В России вдовам пакетизированных выдают сертификаты на зимнюю резину

Жизнь в России становится все "легче". Ранее вдовам пакетизированных выдавали или, по крайней мере, обещали автомобили. Впоследствии в качестве компенсации начали выдавать пельмени и цветы. Теперь дело дошло до шин. Вдовам и матерям "героев СВО" предложили поставить зимнюю резину. Вместо того чтобы возмутиться, родные пакетизированных начали охотно получать "подарок".