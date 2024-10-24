В этот же день, в четверг 24 октября, враг обстрелял Купянск. Есть раненые и погибшая. Вероятно, били чрезвычайно мощной авиабомбой ОДАБ-1500, которую применяют против пехоты.

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Что известно о взрывах в Харькове сейчас

О том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– сообщили они в 16:27.

К сожалению, через несколько минут, а именно в 16:31, стало известно о новых взрывах. "К северу от Харькова прозвучала еще серия взрывов", – проинформировали журналисты.

Воздушные силы в 16:26 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Представители местной власти пока не сообщали о последствиях обстрела Харькова и пострадавших. 24 Канал будет следить за ходом событий.