Цього ж дня, у четвер 24 жовтня, ворог обстріляв Куп'янськ. Є поранені та загибла. Імовірно, били надзвичайно потужною авіабомбою ОДАБ-1500, яку застосовують проти піхоти.

Дивіться також Селидове, імовірно, є пріоритетом №1: у Нацгвардії розповіли про ситуацію в місті

Що відомо про вибухи в Харкові зараз

Про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– повідомили вони о 16:27.

На жаль, за кілька хвилин, а саме о 16:31, стало відомо про нові вибухи. "На північ від Харкова пролунала ще серія вибухів", – поінформували журналісти.

Повітряні сили о 16:26 попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Представники місцевої влади поки що не повідомляли про наслідки обстрілу Харкова та постраждалих. 24 Канал стежитиме за перебігом подій.