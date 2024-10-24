Про ситуацію на Донеччині розповів пресофіцер 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов. Зазначається, що військові вживають заходів щодо проведення оборони міста та приймають бій там, де ворог намагається зайти.

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В Селидовому тривають вуличні бої

Російські війська розпочали масований наступ на Селидове з понеділка, 21 жовтня. Для цього ворог задіяв численні резерви живої сили. Також, за словами Міловідова, росіяни почали штурми одразу з декількох напрямків: з північного, східного і з південного.

Ці "накати" продовжуються вже четвертий день постійно. Це пересування піхотних груп середньої чисельності, які намагаються постійно просочуватися на околиці міста і там намагатися закріплятися,

– пояснив пресофіцер 15-ї бригади.

Військовий додав, що це не трапилося раптово, оскільки ворог готував плацдарм для наступу на Селидове. За наявною інформацією, росіяни також перекинули деякі підрозділі з північного напрямку Покровського фронту для підсилення атак саме Селидового.

Тобто місто Селидове зараз є, скоріш за все, пріоритетом №1, де сконцентрована максимальна кількість ворога,

– підсумував Віталій Міловідов.

Зараз північні і східні околиці міста перебувають в "сірій зоні". Таким чином ворог намагається найбільше тиснути з цього напрямку і закріпитися там, із подальшим намаганням просуватися вглиб міста.