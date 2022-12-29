Оккупанты решили испытать украинский народ на крепость накануне Нового года, имея целью погрузить нас в тотальную тьму. Около 08:40 СМИ сообщали, что в Одесской области сработало ПВО, однако впоследствии стало известно и о прилетах.

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Что известно о взрывах в Харькове и Одессе

В 09:00 журналисты "Суспільне" отметили, что в Харькове – взрывы. Впоследствии они сообщили, что прилетов было 4, Харьковский метрополитен остановил движение по всем линиям подземки, а мэр Терехова констатировал, что российские оккупанты ударили по Слободскому району города.

В то же время бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" в своем телеграм-канале написал, что враг нанес удары ракетами С-300, и по состоянию на 09:13 РСЗО оккупантов работает по Волчанску в области – то есть недалеко от линии фронта.