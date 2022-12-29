Утром 29 декабря, около 08:00, карта Украины стала красной от сообщений о воздушных тревогах. Вскоре стало известно, что оккупанты запустили ракеты на Житомир и Одессу, однако их сбили системы противовоздушной обороны.
Читайте также В Киеве слышали звук взрыва: работа ПВО
Что известно о взрывах
В 08:43 глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко констатировал, что зафиксирован пролет ракет над небом региона, однако воздушная цель врага уже успешно сбила ПВО. Кроме того, он призвал оставаться в укрытиях к отбою тревоги.
А вот представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал в своем телеграм-канале сообщение ДТЭК, что в области применимы экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов, и призвал верить в украинскую ПВО.
В то же время глава ОВА Одесщины Максим Марченко написал, что россияне совершают очередной массированный ракетный удар по Украине, попросил граждан не комментировать работу ПВО и ждать официальных сообщений.