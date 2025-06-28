Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Харьковской области.
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Правоохранители задержали злоумышленника
В Национальной полиции сообщили, что на территории одного из торговых комплексов у местного жителя возник конфликт с незнакомцем. Мужчина ушел домой и вернулся с более "весомым аргументом" – гранатой Ф-1.
33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать,
– объяснили сотрудники полиции.
Злоумышленника задержали оперативники Харьковского районного управления полиции № 2 совместно с работниками патрульной полиции. Правоохранители отметили, что нарушителем оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. У него изъяли еще одну гранату.
Мужчине сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и хулиганство.
Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, что в Нежине Черниговской области на территории парка в Нежине прогремел взрыв. Тогда нетрезвый мужчина взорвал гранату, бросив ее в сторону деревьев. Его задержали на месте.