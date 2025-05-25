Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области.

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Что известно о взрыве в Нежине

Так, в полицию поступило сообщение, что на территории парка города Нежин произошел взрыв неизвестного предмета – вероятно, гранаты. На место сразу направили экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев. В результате взрыва люди не пострадали. Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия,

– указали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Заметим, что подобный случай в этот день произошел и на Львовщине. Неизвестный во время воздушной тревоги взорвал гранату в одном из населенных пунктов в Шептицком районе. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.