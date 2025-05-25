Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області.

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Що відомо про вибух у Ніжині

Так, до поліції надійшло повідомлення, що на території парку міста Ніжин стався вибух невідомого предмета – ймовірно, гранати. На місце одразу направили екіпажі сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев. Внаслідок вибуху люди не постраждали. Поліція затримала зловмисника на місці події,

– вказали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Зауважимо, що подібний випадок цього дня стався і на Львівщині. Невідомий під час повітряної тривоги підірвав гранату в одному з населених пунктів у Шептицькому районі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.