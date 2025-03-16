Мужчину после этого передали медикам и госпитализировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также В Кривом Роге под вражеский удар попал отель: там выбиты стекла и изуродованный фасад
Спасатели освободили мужчину, который застрял в трубе
В ГСЧС рассказали, что 39-летний мужчина залез в трубу диаметром 400 миллиметров на заброшенной насосной станции, однако самостоятельно ему выбраться не удалось.
Операция спасения длилась почти 5 часов. В ней принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц техники коммунальных служб.
В конце концов мужчину удалось вытащить из металлической ловушки. Его передали медикам и госпитализировали с переохлаждением и царапинами,
– сообщили в ГСЧС.
В Харькове спасатели освободили мужчину, который застрял в трубе / Фото ГСЧС