Взрыв в Харькове прогремел в 9:53 6 августа. После удара экстренные службы выехали на место попадания.
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Что известно об атаке по центру Харькова
На эту минуту (по состоянию на 10:22 6 августа – 24 Канал) обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди,
– заявил глава Харьковской ОВА.
Олег Синегубов не сказал, куда именно попали оккупанты и где под завалами люди.
Издание "Накипело" уточнило, что трехэтажное здание в результате взрыва в Харькове частично разрушено. Также корреспонденты издания с места удара рассказали, что машины, которые были припаркованы рядом, повреждены.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг ударил по центру города, где плотная жилая застройка.
Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется,
– предварительно сообщил Терехов.
Городской голова впоследствии написал, что в результате ракетного удара по центру Харькова повреждено здание поликлиники.
"Сейчас информация о раненых и разрушениях уточняется", – по состоянию на 10:19 сказал Терехов.
Чем атаковала Россия
По предварительным данным, оккупанты попали "Искандером",
– заявил Олег Синегубов.
По его словам, по состоянию на 10:54 6 августа враг повредил гражданские помещения. В частности:
- поликлинику,
- гражданские автомобили,
- жилую инфраструктуру.
По данным чиновника, там выбиты окна. Глава областной военной администрации добавил, что в городе ликвидируют последствия удара.