Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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В Харькове прогремели взрывы

В Харьковской области воздушная тревога звучит с самого утра, ее объявили примерно в 08:47. Уже вечером воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Уже в 20.50 появилась первая информация о взрывах.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– пишут СМИ.