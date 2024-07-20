Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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