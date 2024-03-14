Воздушную тревогу объявили в связи с угрозой баллистики.

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В Харькове слышен звук взрыва

В Харькове днем в четверг, 14 марта, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" в 12:38.

В Харькове слышен взрыв, вероятно, – за пределами города,

– говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Харькове объявили еще в 11:31.

В 12:34 в Воздушных силах Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

А уже через 4 минуты стало известно о взрыве в Харькове.

Сейчас другие детали о взрыве в городе неизвестны.

Харьков в ночь на 14 марта был под атакой "Шахедов" и баллистики