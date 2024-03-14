Воздушную тревогу объявили в связи с угрозой баллистики.
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В Харькове слышен звук взрыва
В Харькове днем в четверг, 14 марта, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" в 12:38.
В Харькове слышен взрыв, вероятно, – за пределами города,
– говорится в сообщении.
Воздушную тревогу в Харькове объявили еще в 11:31.
В 12:34 в Воздушных силах Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
А уже через 4 минуты стало известно о взрыве в Харькове.
Сейчас другие детали о взрыве в городе неизвестны.
Харьков в ночь на 14 марта был под атакой "Шахедов" и баллистики
- Ночью 14 марта россияне в очередной раз запустили БПЛА типа "Шахед" в попытке нанести вред украинцам. Под атаку врага попала Харьковская область.
- Впоследствии местные власти сообщили о последствиях российской атаки. "Удар "Шахеда" по Харькову. Он упал в центре города в районе частных домов. К счастью, без пострадавших", – рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
- Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали Шевченковский район Харькова ракетой С-300. Уже по состоянию на 5:57 глава ОВА заверил, что пострадавших нет. Он отметил о повреждении нежилых гражданских помещений.